Праздник для глаз: зачем идти на Покровскую ярмарку

Праздник для глаз и вкусовых рецепторов. Зачем идти на Покровскую ярмарку
Покров Пресвятой Богородицы - это не просто религиозный праздник, но и время, когда предки готовились к зиме. Погрузиться в атмосферу особого дня предлагает омский "Центр славянских традиций".
В Омске готовятся к проведению межрегионального праздника традиционных ремёсел "Покровская ярмарка" (6+), которая пройдёт на бульваре Леонида Мартынова. Ярмарочные ряды удивят ценителей народных промыслов и ремёсел разнообразием товаров, представленных не только омскими мастерами, но и гостями из Челябинска, Кирова, Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
Сохранение родной культуры невозможно без преемственности традиций и передачи их из поколения в поколение. Именно эта тема станет центральной на "Покровской ярмарке". Гости увидят яркие творческие презентации мастеров из разных районов. Кроме того, в рамках праздника запланированы концерты фольклорных коллективов, вечера, игры для детей и молодёжи, а также танцевальная программа "Балуха" и интерактивные фотозоны.
Дополнит традиционную программу праздника гастрофест. В течение трёх дней лучшие шеф-повара города будут готовить традиционные блюда чалдонской кухни, добавляя в них свои оригинальные акценты. К слову, летом этого года с рецептами наших предков омичи познакомились на фестивале сибирской культуры "Слетье" (0+). Также повара представят свои самые запоминающиеся фирменные блюда.
Праздник пройдёт с 11 по 13 октября на бульваре Леонида Мартынова. Организаторы праздника - Омская региональная общественная организация "Центр славянских традиций" совместно с Государственным центром народного творчества Омской области.
Наши предки говорили: "Зима приходит на Покров". Этот праздник был первым в череде зимних народных и церковных торжеств. Он приходился на середину осени, и по погоде в этот день судили о предстоящей зиме. После него люди начинали топить печи в домах и делать заготовки к зиме. На Покровских ярмарках не только торговали и покупали, но и веселились: пели песни, частушки, водили хороводы и устраивали представления.
Истоки самого праздника ведут в десятый век. Согласно преданию, в Константинополе во время осады города святой Андрей увидел видение: Пресвятая Богородица читала молитву за народ, простирая свой покров над молящимися вместе с ней. Этот символ защиты стал основой для праздника.
Существует множество примет, связанных с Покровом:
- Выпавший в этот день снег свидетельствует о приближении ранней зимы.
- Дождь и даже гром, которые прошли 14 октября, предвещают мягкую и бесснежную зиму.
- Если берёза и клён к середине октября не сбросили листву, это может быть признаком суровых морозов.
- В народе верили, что в этот день нужно особенно бережно обращаться с животными. Предки верили, что уважительное отношение к братьям нашим меньшим уберегает человека от болезней.
- В этот день незамужние девушки обязательно носили на голове платок - символ покрова Богородицы, который, как верили, помогал им найти своего суженого.
- Если ветер дует с востока или запада, значит нас ожидает суровая зима. Если же он дует с юга - стоит ожидать мягкую зиму, а если с севера - снежную.