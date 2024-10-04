Праздник для глаз: зачем идти на Покровскую ярмарку

Покров Пресвятой Богородицы - это не просто религиозный праздник, но и время, когда предки готовились к зиме. Погрузиться в атмосферу особого дня предлагает омский "Центр славянских традиций".

В Омске готовятся к проведению межрегионального праздника традиционных ремёсел "Покровская ярмарка" (6+), которая пройдёт на бульваре Леонида Мартынова. Ярмарочные ряды удивят ценителей народных промыслов и ремёсел разнообразием товаров, представленных не только омскими мастерами, но и гостями из Челябинска, Кирова, Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Сохранение родной культуры невозможно без преемственности традиций и передачи их из поколения в поколение. Именно эта тема станет центральной на "Покровской ярмарке". Гости увидят яркие творческие презентации мастеров из разных районов. Кроме того, в рамках праздника запланированы концерты фольклорных коллективов, вечера, игры для детей и молодёжи, а также танцевальная программа "Балуха" и интерактивные фотозоны.

Дополнит традиционную программу праздника гастрофест. В течение трёх дней лучшие шеф-повара города будут готовить традиционные блюда чалдонской кухни, добавляя в них свои оригинальные акценты. К слову, летом этого года с рецептами наших предков омичи познакомились на фестивале сибирской культуры "Слетье" (0+). Также повара представят свои самые запоминающиеся фирменные блюда.

Праздник пройдёт с 11 по 13 октября на бульваре Леонида Мартынова. Организаторы праздника - Омская региональная общественная организация "Центр славянских традиций" совместно с Государственным центром народного творчества Омской области.

Наши предки говорили: "Зима приходит на Покров". Этот праздник был первым в череде зимних народных и церковных торжеств. Он приходился на середину осени, и по погоде в этот день судили о предстоящей зиме. После него люди начинали топить печи в домах и делать заготовки к зиме. На Покровских ярмарках не только торговали и покупали, но и веселились: пели песни, частушки, водили хороводы и устраивали представления.

Истоки самого праздника ведут в десятый век. Согласно преданию, в Константинополе во время осады города святой Андрей увидел видение: Пресвятая Богородица читала молитву за народ, простирая свой покров над молящимися вместе с ней. Этот символ защиты стал основой для праздника.

Существует множество примет, связанных с Покровом: