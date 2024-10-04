Что войдет в программу фестиваля «Золотая осень»

С 4 по 13 октября в столице проходит фестиваль «Золотая осень», который предлагает яркие театральные представления как для детей, так и для взрослых. Гостей мероприятия ожидают концертные выступления популярных кавер-групп и известных исполнителей, а также кулинарные поединки на рыбных рынках. Для гостей состоятся более 260 часов сценических выступлений.

В этом году фестиваль «Золотая осень» охватит около 30 площадок по всему городу. На разных локациях пройдут выступления популярных кавер-групп и артистов. Уже в пятницу, 4 октября, на Тверской площади выступит группа Top5CoverBand с самой яркой музыкальной программой, включающей хиты прошлых лет и современные каверы.

Этот коллектив стал известен благодаря своим выступлениям на таких шоу, как «Битва Каверов», «Главная Сцена», и в финале национального отбора на Евровидение 2008 года. В этом сезоне они также порадуют гостей фестиваля «Золотая осень».

На центральной площади 5 октября выступит кавер-группа Vibe Dance. Состав коллектива — финалисты пятого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» и участники программы «Ярче звезд» на ТНТ.

6 октября свою программу представит ансамбль Black Tie. Это единственная группа, использующая современную танцующую электрическую скрипку. Коллектив также достиг финала шоу «Ну-ка, все вместе!» и пользовался большой популярностью.