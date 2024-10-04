Куда поехать нижегородцам осенью

Не только лето является отличным временем для отдыха. Свои плюсы есть и у осени. К примеру, меньшее число туристов и более дешевые варианты размещения в гостиницах. Директор турагенства ROMANOVA TRAVEL Ольга Романова рассказала «ФедералПресс», куда можно отправиться из Нижнего Новгорода в октябре.

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«Самыми популярными в октябре остаются однодневные туры по Нижегородской и Владимирской областям. Люди активно путешествуют с детьми. Даже осенью проводится много фестивалей, например, в Ковернино будет фестиваль зеленых щей. Там и тяпкой можно поработать, и порубить капусту, и сварить щи», – поделилась собеседница. В топе популярных направлений на один день также Белбажский монастырь, озеро Светлояр и музей «Китеж», дегустации в Курцево. «Даже если человек не обращается в турфирму, у нас столько локаций, куда можно поехать. Например, по канатной дороге на Моховые горы», – добавила Романова.

На несколько дней нижегородцам предлагают отправиться на Северный Кавказ. Поездка может захватывать Ингушетию, Осетию, Дагестан, Грозный. Стоимость начинается от 40 тысяч рублей. В списке также Кавказские Минеральные Воды – за четыре дня туристы посещают Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск. Другой вариант – тур на выходные в Москву.

«Из Нижнего Новгорода предлагаются варианты с авиаперелетами – Калининград, Минск, тот же Дагестан и Минеральные Воды. То есть туристы разделяются как бы на две подгруппы. Хотим экономично – едем на автобусе. Хотим комфортно – летим на самолете. Практически все направления дублируются», – рассказала директор турфирмы.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, какие мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде в октябре. Гостям и жителям города предлагается насыщенная театральная афиша, множество концертов и спортивных состязаний. Фото: ФедералПресс / Анна Крючкова