Эксперт заявил, что российские туристы спокойно отказались от Европы

Ужесточение правил получения шенгенской визы для россиян приносят убытки туриндустии в ЕС, рассказал НСН Сергей Голов.

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Сегодня поехать в Европу пытаются только те россияне, у которых там живут родственники или есть недвижимость, большинство побывавших в Европе российских туристов сейчас выбирают российские курорты, сказал в беседе с НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

С 1 октября консульства европейских стран начали требовать справку о трудовой деятельности, она стала обязательной в визовых центрах Италии, Испании, Венгрии и других государств ЕС, сообщила газета «Коммерсант». Эксперты предупредили, что выписку из Фонда социального страхования могут начать требовать и другие страны Шенгенского пространства. Голов отметил, что от ограничений в выдаче шенгенских виз россиянам страдают зарубежные страны.

«В связи с такими нововведениями нужно просто отдыхать в России. У нас и так немало отказов. Плюс консульства давно требуют справки из банков о вкладах в валюте в импортных банках, которых у нас практически не осталось, и сейчас практически невозможно их получить. Все делается для того, чтобы мы туда не поехали. Однако страдают от этого только местные жители и сама страна, которая это предпринимает. У нас достаточно места для отдыха в России, где можно потратить деньги и шикарно отдохнуть. Поэтому от того, что мы туда не поедем, будет плохо только им», - сказал собеседник НСН.

По его словам, большая часть россиян, которые бывали за границей, теперь предпочитают отдыхать в России.

«У нас нет статистики по процентам отказов, у нас есть статистика по неподаче на визу. От общего количества людей, которые отдыхали за границей, только 25-30% пытаются туда вернуться. И это только те люди, у которых есть за рубежом родственники, которые там учатся, живут, у которых есть недвижимость и все остальное», - отметил эксперт.

В качестве примера отличного путешествия осенью Голов рекомендовал посетить Карелию, Валаам и Нижегородскую область.

«Я был несколько раз в Венеции осенью. Там абсолютно нечего делать. Лучше в Карелию, там осенью грибы, ягоды, шикарная рыбалка практически круглый год. Для тех, кто хочет отдохнуть душой, есть Валаам, Нижегородская область, Дивеево. После поездки туда сразу поменяется мировоззрение, советую», - заключил Голов.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что в сравнении с 2019 годом доля отказов по шенгенской визе для россиян увеличилась в семь раз. На треть сократилась и доля выдаваемых мультивиз. Общее количество заявок, поданных на шенген в прошлом году в разных странах мира, превысило 10,3 миллиона, что на 37% больше, чем в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».