На курорте «Архыз» откроют высокогорный экстрим-парк

На курорте «Архыз» в Карачаеао-Черкесии в следующем году планируют открыть экстрим-парк с зиплайнами и подвесным мостом над пропастью.

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«В следующем году планируется запускать экстрим-парк на высоте 2 030 метров с высокогорными качелями, зиплайном, подвесным мостом над пропастью», — сообщил гендиректор курорта Роман Киранчук на Форуме туристических территорий в Минводах, передает ТАСС.

Руководство курорта также планирует расширять экологические тропы. Предполагается, что к 2030 году их протяженность достигнет 100 километров.

Протяженность горнолыжных трасс курорта к 2027 году планируют довести до 57 км, также предусмотрено строительство еще шести канатных дорог, в итоге общее количество канаток составит 14.

«Архыз» - один из популярных курортов России, ориентированный на активный семейный отдых. Сейчас он включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и восемь канатных дорог.

За первые восемь месяцев 2024 года курорт посетили более 815 тысяч человек, до конца года планируется принять свыше одного миллиона туристов.

«FTT-2024: Форум туристических территорий» проходит в ставропольских Минеральных Водах с 3 по 6 октября, его участниками стали более 2 тысяч экспертов, представителей бизнеса и инвесторов.

Организаторами форума выступили ГК Sportb2b и «Номос». Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов и Кавказ.РФ являются партнерами мероприятия. ТАСС — генеральный информационный партнер форума.