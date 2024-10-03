Туристам обещают повышение цен на Шерегеше

В последние недели перед сезоном инструкторы, самостоятельно предоставляющие свои услуги на горнолыжном курорте «Шерегеш», всяческими способами пытаются отбиться от обещанной им обязательной аккредитации для работы этой зимой. Проверять ее наличие станет специальный «Горный патруль». Сами инструкторы, которые раньше ограничивались приобретением лишь сезонного ски-пасса, против нововведений, так как это значительно увеличит их расходы. А они неизменно лягут на плечи туристов, которые захотят воспользоваться услугами.

© РИА Новости

Накануне глава региона Илья Сердюк заявил, что сертификация необходима для повышения безопасности и снижения рисков травматизма и некачественного обучения. Некоторые из тех, кто уже попытался пройти аккредитацию, утверждает чиновник, не сумели этого сделать:

«Приезжаешь на гору, видишь снующих инструкторов, но не знаешь, можно ли ему доверять, особенно ребенка».

Также глава региона упирает на то, что такая практика применяется на всех мировых горнолыжных курортах. Что касается дирекции курорта, то они обеспокоены еще и тем, что «люди приходят на склоны и на этом зарабатывают». И большая часть доходов находится в серой зоне.

Инструкторы выступили против такого рода регламентации и в сентябре написали на имя губернатора открытое письмо.

«Ни на одном европейском курорте нет аккредитации инструкторов в том виде, в котором она вводится в Шерегеше. Везде работа инструкторов и прочих сервисов на горнолыжном курорте строится на условиях свободной конкуренции. Если и есть аккредитация, то строго в свободной форме», — говорится в обращении.

По мнению инструкторов, введение аккредитации повысит стоимость услуг для гостей курорта. Предполагается, что стоимость официального статуса может доходить до 385 тыс. руб. за сезон. Ранее, приобретая обычные ски-пассы, инструкторы платили заметно меньше. Они считают, что мера вводится только для увеличения доходов курорта:

«Аккредитация не должна быть дороже дневного ски-пасса», — пишут в своих чатах инструкторы.

Активно обсуждение идет и в телеграм-канале Сердюка:

«Мы поддерживаем введение аккредитации! Но речь идет именно о ее стоимости. Мы считаем, что сам процесс аккредитации инструктора от курорта должен быть бесплатным», — пишет девушка, представившаяся инструктором по горным лыжам.

Инструкторы прогнозируют, что благая мера поднять тем самым безопасность на склонах принесет обратный эффект – инструкторы повысят цены, неподготовленные туристы посчитают ее чересчур высокой и выйдут на трассы с тем уровнем катания, какой есть. А это, по их прогнозам, только повысит риск получения травм как для самих неопытных, так и для окружающих.

Ранее «Турдом» писал, что туристам, которые добираются на горнолыжный курорт Шерегеш рейсами «Аэрофлота» в аэропорт Новокузнецка, стала доступна услуга доставки багажа в удаленный терминал, расположенный прямо в поселке. Доставка работает в двух направлениях – багаж можно получить по прилете и сдать его перед вылетом домой. А дорогу в 180 км до воздушной гавани проделать налегке.