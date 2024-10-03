В Нижнем Новгороде построят пять новых гостиниц

В Министерстве туризма и промыслов Нижегородской области заявили, что до конца 2028 года в столице региона построят пять новых гостиниц.

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Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Как отметили в ведомстве, это позволит увеличить номерной фонд города на 799 номеров.

Всего в 2026 — 2028 годы возведут четыре пятизвёздочные гостиницы на 732 номера и четырёхзвездочный спортивно-туристический комплекс на 67 номеров.

Проекты реализуют с привлечением льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства.

Ранее сообщалось, что Удмуртию посетили 1,3 млн туристов в январе — сентябре 2024 года.