В Нижнем Новгороде построят пять новых гостиниц до конца 2028 года
В Министерстве туризма и промыслов Нижегородской области заявили, что до конца 2028 года в столице региона построят пять новых гостиниц.
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Как отметили в ведомстве, это позволит увеличить номерной фонд города на 799 номеров.
Всего в 2026 — 2028 годы возведут четыре пятизвёздочные гостиницы на 732 номера и четырёхзвездочный спортивно-туристический комплекс на 67 номеров.
Проекты реализуют с привлечением льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства.
Ранее сообщалось, что Удмуртию посетили 1,3 млн туристов в январе — сентябре 2024 года.