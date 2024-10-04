В России захотели урегулировать овербукинг

Общественники предложили ввести запрет на снятие с рейсов пассажиров с детьми и инвалидов при овербукинге и сделать пересадку на другой самолет добровольной — за компенсацию. Общероссийское объединение пассажиров направило эти инициативы в комитет Госдумы по транспорту. В Госдуме заявили, что готовы рассмотреть предложения. Представители авиакомпаний отмечали, что пока находят взаимопонимание с пассажирами, но каждый перевозчик вынужден принимать свои правила для регулирования перебронирования. По мнению исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, все коллизии в российской практике возникают из-за того, что овербукинг у нас не легализован.

"Если этот самый овербукинг практикуется той или иной авиакомпанией, то нет, с одной стороны, возможности у пассажира рассчитывать на какую-то фиксированную минимальную компенсацию. То есть тут либо авиакомпания сама что-то предлагает, либо пассажир получает компенсацию как за задержку рейса, либо пассажир идет судиться. И сколько он сумел отсудить, столько он и получил. С другой стороны, существует практика, когда судебные инстанции присваивали наказание в виде штрафа. Тем самым наказывая перевозчика за нарушение прав потребителей - за овербукинг, предполагая, что это может быть вплоть до незаконного предпринимательства."

Как отмечает эксперт, наиболее рационален подход, когда в нормативной базе закреплен минимальный размер и формат компенсации, а также когда авиакомпании дают возможность пассажирам добровольно отказаться от перелета на этом рейсе и выбрать следующий рейс плюс указанную компенсацию.