В состав туристско-рекреационных ОЭЗ разрешат включать акватории водоемов

Акватории водоемов разрешат включать в состав туристско-рекреационных особых экономических зон, это позволит создавать на их территориях яхтенные марины и развивать активные виды отдыха на воде. Об этом сообщил врио директора департамента регионального развития Минэкономразвития РФ Александр Солдатов на II Международном форуме особых экономических зон.

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"Сейчас сразу несколько поправок находятся в высокой стадии проработки. Одна из них - возможность включения в состав ОЭЗ акваторий водных объектов. Это актуально, например, для особой зоны "Ведучи" в Чеченской Республике, в состав которой можно включить озеро Кезенойам. Такие решения необходимы для развития активного туризма, яхтенных марин. На сегодняшний день такой возможности нет, поэтому вопрос находится на контроле", - сказал Солдатов, слова которого приводят в пресс-службе министерства.

Представитель ведомства также рассказал о планах по созданию новых туристско-рекреационных ОЭЗ в Кавказских Минеральных Водах и Шерегеше.

"Кавказские Минеральные Воды - уже проработанное решение. Вторая перспективная площадка - Шерегеш в Кузбассе. Это горнолыжный курорт, очень интересный и важный для региона проект", - отметил Солдатов.

В России действует 10 туристско-рекреационных ОЭЗ. На их территории работают более 120 резидентов. Общий объем инвестиций в туристическую инфраструктуру на территории ОЭЗ составил 45,7 млрд рублей, создано 1,7 тыс. рабочих мест, напомнили в МЭР.