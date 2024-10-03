МЭР совершенствует аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков

Минэкономразвития России разработало изменения в постановления правительства РФ для совершенствования процедуры аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, в частности, будет отменен бумажный аттестат об успешном прохождении квалификационного экзамена. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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"Бумажный аттестат об успешном прохождении квалификационного экзамена отменяется: вместо него у специалистов будет нагрудный бейдж с фамилией, именем и отчеством на русском и английском языках и с фотографией. Это удобно (не нужно носить с собой бумажный документ для предъявления по запросу туристов) и экономно (не нужно платить госпошлину за получение нового бумажного аттестата в случае его утери - намного проще распечатать еще один нагрудный бейдж)", - говорится в сообщении.

Согласно принятому в 2024 году закону, на бейдж должен быть нанесен QR-код для перехода в федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. Если в реестре есть сведения о прохождении экскурсоводом аттестации, значит специалист имеет право оказывать услуги туристам. После 1 марта 2025 года проведение экскурсий без реестровой записи станет незаконным, напомнили в МЭР.

Для обоснования своих знаний и опыта специалисты обязаны подтверждать квалификацию раз в пять лет. По предложению Минэкономразвития в реестре размещается информация о наличии у экскурсоводов дополнительного профессионального образования, владении иностранными языками, указывается перечень субъектов, в которых специалист вправе оказывать услуги.

Кроме того, меняется подход к процедуре сдачи квалификационного экзамена. Если специалист хочет проводить экскурсии в нескольких субъектах, то решение об аттестации принимается по каждому из них - ранее в случае неудовлетворительного решения по одному из регионов экскурсовод мог получить отказ в аттестации в целом. Также появится возможность аттестоваться на проведение экскурсий в конкретном городе, а не в регионе в целом, добавили в министерстве.