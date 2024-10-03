Маршрут на выходные — Старица

«Любим-город», — называл Старицу Иван Грозный, мечтая превратить ее в столицу. Мечтам не суждено было сбыться, а потому направляемся из настоящей столицы, из Москвы, в крошечную Старицу, название которой полностью оправдывает себя. Три часа на машине — и вы окунетесь в старину с ее художественным тленом.

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Что посмотреть

Свято-Успенский монастырь

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Основанная в 1100 году обитель за свою многовековую историю то разрушалась, то восстанавливалась. Интересно, что именно здесь начал свою карьеру архимандрит Иов, ставший первый патриархом Московским и всея Руси. Похоронен он тут же и, как говорят, до сих пор помогает прихожанам, особенно учащимся. По поверью, если перед экзаменом посыпать песком с надгробной плиты голову и учебник, пятерка гарантирована! Не волнуйтесь, песка хватит на всех: он осыпается с известняковых сводов усыпальницы. И не забудьте попробовать в трапезной фирменные томатно-маковые коврижки.

Интересные музеи

Музей фарфора, стекла и керамики, Музей пекарского дела, Музей русской печи — после экскурсий туда обязательно появится полное понимание о купеческом быте. А какие громкие балы устраивались в столь маленьком городке в старину, рассказывают в Доме купца Филиппова. Как не посетить особняк, в котором в 1829-м Александр Пушкин кружил в вальсе уездных девиц? Одной даже увлекся!

«Подъезжая под Ижоры,

Я взглянул на небеса

И воспомнил ваши взоры,

Ваши синие глаза», — посвятил поэт стихи Екатерине Вельяшевой.

Старинные церкви

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Пока вышеупомянутый монастырь сверкает свежекрашеными фасадами, на противоположном берегу Волги внимание привлекают полузаброшенные храмы, прекрасные в своей обветшалости. Церковь в честь покровительницы торговли и дождя Параскевы Пятницы поражает не только количеством зеленых куполов, но и сохранившимися внутри фресками. Говорят, чтобы удачно выйти замуж, нужно обойти комплекс три раза. А Борисоглебский собор обходить нужно только ради того, чтобы полюбоваться. Можно даже подняться на старинную колокольню.

Старицкие пещеры

В рукотворных каменоломнях с XII века добывали известняк, сейчас они заброшены: из 120 сохранились 30. Из них 10 можно посетить, но без проводника туда лучше не соваться, заблудитесь. Самая популярная пещера — «Сельцо». «Ледяная» известна колонным залом, а «Лисичка» — лабиринтами и древними рисунками на стенах. Ну и немного мистики: туристы признаются, что во время экскурсии их не покидало ощущение слежки.

Храм Преображения Господня в селе Красное

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Не каждый день встретишь в российской глубинке храм, похожий на сказочный замок в неоготическом стиле, да еще и в ярко-конфетном оттенке. Возвел здание местный помещик Марк Полторацкий в 1790 году по проекту Чесменской церкви в Санкт-Петербурге, которая очень нравилась Екатерине II. Полторацкий хотел удивить императрицу своим храмом, да только та до Красного не доехала.

Усадьба «Берново»

В усадьбе, принадлежавшей когда-то помещикам Вульфам, открыт Музей Александра Сергеевича Пушкина. С 1828-го по 1833 год поэт, друживший с хозяевами имения, пять раз приезжал сюда, а в общей сложности провел здесь 100 дней. Наше все не раз отмечал, что в усадьбе писалось ему особенно легко. Старицкий уезд даже называют «тверским кабинетoм Пушкина», в котором были созданы седьмая глава «Евгения Онегина», «Пoсвящение» к пoэме «Пoлтава», «Анчар» и «Цветок».

Где поесть

«Чебуречная»

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Как бы непривлекательно ни звучало название заведения, которое и выглядит-то довольно скромно, но в чебуреках здесь знают толк. Свинина, говядина, курица, сыр с ветчиной, картофель с грибами, брынза с зеленью — никаких изысков, зато ароматная хрустящая корочка подкупает.

«Пельменная»

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Самолепные пельмени со всевозможными начинками особенно приятно есть в таких крошечных уютных городках, как Старица. А на десерт полагается яблочно-творожная слойка Вульфа: выпечку обожал Пушкин и в переписке с Анной Керн подписывался «Весь ваш Яблочный Пирог».

«Дворик-Босфорик»

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Турецкие блюда вряд ли кому-то помогут лучше проникнуться атмосферой русского старинного уездного городка, но когда вкусно и вокруг не так много других заведений — почему бы и нет. Шаурма и гамбургеры есть также в размере мини. Так же есть кефте, тантуни и кумру. Ну и куда же без медовой пахлавы!

Где остановиться

«Особняк на Карла Маркса»

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Вариантов проживания в самой Старице немного. Данный вариант, пусть и не отличается смелыми дизайнерскими решениями, на одну ночь вполне подойдет. Из разряда — просто и лаконично. Для гостей также доступна русская баня.

«Чукавино»

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Центр ездового собаководства превратился в туристический центр. На выбор номера в двух корпусах — в Парковом отеле и Лесном трактире. Внутри много дерева, обстановка — в стиле нулевых, но даже самые требовательные гости забывают про это, как только знакомятся с четвероногими обитателями эколэнда — хаски, маламутами, оленями и верблюдом Василием.

«Усадьба купца Баева»

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Разбогатевший на продаже льна Нестор Аввакумович Баев построил в 1889 году усадьбу в селе Степурино, недалеко от Старицы. В 1930-е поместье было национализировано. В наше время особняк отреставрирован и превращен в гостевой дом, где все еще царит купеческая атмосфера. У каждого из шести номеров «вкусное» название: «Шоколад», «Макарони», «Мармелад» и так далее.