В Оренбургской области будут развивать промышленный туризм
В Оренбургской области рассказали о планах по развитию промышленного туризма.
Об этом сообщает 56orb.ru.
Соглашение о сотрудничестве с крупными заводами региона подписали правительство области и один из туроператоров.
Среди участников проекта — Новотроицкий трубопрокатный завод, «Полимерные технологии в строительстве», Оренбургский завод металлоконструкций и молочный комбинат «Красногорский».
«Промышленный туризм становится важной частью туристической отрасли Оренбургской области, а также эффективным инструментом продвижения наших брендов и профориентационной работы», — заявил губернатор Денис Паслер.
Ранее сообщалось, что Ставропольский край принял 6 млн туристов с начала 2024 года.