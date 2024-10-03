В Оренбургской области будут развивать промышленный туризм

В Оренбургской области рассказали о планах по развитию промышленного туризма.

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Об этом сообщает 56orb.ru.

Соглашение о сотрудничестве с крупными заводами региона подписали правительство области и один из туроператоров.

Среди участников проекта — Новотроицкий трубопрокатный завод, «Полимерные технологии в строительстве», Оренбургский завод металлоконструкций и молочный комбинат «Красногорский».

«Промышленный туризм становится важной частью туристической отрасли Оренбургской области, а также эффективным инструментом продвижения наших брендов и профориентационной работы», — заявил губернатор Денис Паслер.

Ранее сообщалось, что Ставропольский край принял 6 млн туристов с начала 2024 года.