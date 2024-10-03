Гостей туристкой выставки Expotravel-2024 угостят минеральной водой

Гостей крупной туристкой выставки Expotravel-2024 в Екатеринбурге угостят минеральной водой из Ставропольского края. На стенде региона также пройдут мастер-классы и концерты.

© ТАСС

«Местные жители и туристы пробуют блюда разных народов России и знаменитую минеральную воду из Кавказских Минеральных Вод, а также наслаждаются выступлениями артистов и мастер-классами», — сообщается в телеграм-канале Минтуризма региона.

Уточняется, что на стене также представлена информация о возможностях отдыха и лечения на Ставрополье, в том числе можно проконсультироваться с представителями региона по выбору санатория или отеля для отпуска.

28-я Международная выставка туристической индустрии Expotravel проходит в Центре международной торговли Екатеринбурга с 3 по 5 октября. В мероприятии принимают участие более 120 экспонентов, в том числе представительства российских регионов и зарубежных стран.