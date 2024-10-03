Аэропорт Минеральных Вод запустит авиасообщение с Юго-Восточной Азией

Из ставропольского города Минеральные Воды в скором времени можно будет летать в страны Юго-Восточной Азии. Проработкой новых направлений аэропорт Минвод займется совместно с туроператором Fun&Sun.

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На площадке Форума туристических территорий туроператор Fun&Sun заключил с аэропортом Минеральных Вод соглашение, предусматривающее запуск авиасообщения со странами Юго-Восточной Азии. Туроператор намерен расширить свое присутствие на рынке авиаперевозок Северного Кавказа, сообщает ТАСС.

«Понимаем важность и актуальность не только внутреннего туризма, который для нас является приоритетным. Мы заинтересованы в открытии зарубежных направлений. Для нас очень важно иметь таких партнеров, как компания Fun&Sun — это один из крупнейших туристических операторов в нашей стране. В данный момент у нас на повестке — обсуждение различных новых международных направлений», — прокомментировал подписание документа гендиректор аэропорта Роман Чуев.

В свою очередь гендиректор туристического оператора Fun&Sun Владимир Рубцов отметил, что соглашение позволит систематизировать работу с аэропортом и увеличить количество как внутренних, так и внешних направлений полетов.

«Будем увеличивать количество рейсов, смотреть на расширение географии международных полетов. Для нас интересна возможность организовать полеты в Юго-Восточную Азию. Это даст возможность выбора нашим гражданам и предоставит доступ к разным направлениям», — добавил он.

«FTT-2024: Форум туристических территорий» проходит в центре «Минводы Экспо» с 3 по 6 октября, его участниками стали более 2 тысяч экспертов, представителей бизнеса и инвесторов. Помимо деловых мероприятий и профильной выставки, на форуме состоится профессиональная ежегодная премия.

Организаторами форума выступили ГК Sportb2b и «Номос». Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов и Кавказ.РФ являются партнерами мероприятия. ТАСС — генеральный информационный партнер форума.