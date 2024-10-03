МЭР завершает работу по обновлению туристического нацпроекта

Минэкономразвития России завершает работу по обновлению национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Он рассчитан на шесть лет, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

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"Сегодня Минэкономразвитие завершает работу над обновленным национальным проектом "Туризм и индустрия гостеприимства", который будет действовать в ближайшие шесть лет. Мы уже утвердили основные целевые программы", - сказал Вахруков в видеообращении к участникам Форума туристических территорий, который проходит в Минеральных Водах.

Он подчеркнул, что туризм в России не только самостоятельно развивается, но и становится драйвером для других отраслей.

"Туризм также способствует росту экономики российских регионов. Это подтверждают цифры. Так, за первое полугодие инвестиции достигли 377 млрд рублей, что существенно выше прошлого года. Этому, конечно, способствуют программы поддержки отрасли", - пояснил замминистра.

"FTT-2024: Форум туристических территорий" проходит на Ставрополье с 3 по 6 октября, участниками стали более 2 тыс. экспертов, представителей бизнеса и инвесторов. Помимо деловых мероприятий и профильной выставки, на форуме состоится профессиональная ежегодная премия. Организаторами форума выступили ГК SportB2B и "Номос". Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов и Кавказ.РФ являются партнерами мероприятия. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.