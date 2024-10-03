Туристам хотят платить за овербукинг

Российские авиакомпании должны выплачивать компенсации клиентам, которые не попали на свой рейс из-за овербукинга. Такое предложение Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило на рассмотрение в комитет Госдумы по транспорту.

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Общественники считают, что понятие «овербукинг» необходимо закрепить на законодательном уровне. Например, прописать в нем категории пассажиров, которые должны быть защищены от сверхбронирования. К ним могут быть отнесены инвалиды, организованные группы, несовершеннолетние, пожилые, семьи, а также участники боевых действий.

При этом в случае овербукинга перевозчик должен сообщать клиентам, что всем места в самолете не хватит. Тогда некоторые пассажиры смогут добровольно отказаться от полета и дождаться следующего рейса при условии, что им будет выплачена компенсация. Сумма может составлять от 10 до 50 тыс. руб. Размер необходимо рассчитывать исходя из цены билета, времени ожидания и доставленных неудобств.

Отметим, что в Госдуме с инициативой ООП уже ознакомились и готовы рассмотреть ее на одном из следующих заседаний.

«Для решения проблемы потребуется внести поправки в Воздушный кодекс РФ и Федеральные авиационные правила. Мы изучим предложение и вместе с министерством инициируем обсуждение корректировок в действующее законодательство со всеми заинтересованными сторонами», – сообщил Евгений Москвичев, председатель комитета по транспорту ГД.

Стоит пояснить, что у этого вопроса давняя история. Впервые его подняли в Госдуме еще в 2015 году. В течение почти 9 лет авиакомпании и представители власти не могут найти компромисс по овербукингу. Перевозчики открыто не говорят о сверхбронировании и почти всегда ссылаются на некие «технические накладки». Тем более штраф за то, что часть пассажиров не улетит своим рейсом, небольшой – всего 30 тыс. руб. А сами путешественники обычно никаких компенсаций за пропущенный вылет не получают.