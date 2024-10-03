В ДНР создадут агентство по развитию туризма

Агентство по развитию туризма создадут в Донецкой Народной Республике для поддержки инвесторов и отрасли, сказал на пленарной сессии Форума туристических территорий глава республики Денис Пушилин.

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"С учетом специфичности развития туризма планируем создать отдельную организацию, которая будет заниматься развитием отрасли. Это Агентство по развитию туризма Донецкой Народной Республики. Дополнительный инструмент, который, думаю, принесет результат. Вижу огромнейший потенциал в Приазовье, в Азовском море", - сказал он.

Пушилин отметил, что туристская инфраструктура в регионе, в основном, создавалась в советский период.

"Соответственно, очень большое поле деятельности для инвесторов. Конечно, все лучшие практики постараемся внедрить. Это комплексная, системная работа", - пояснил Пушилин.

Реестр объектов туристской инфраструктуры ДНР насчитывает 473 объекта с более 5,4 тыс. номеров. Из этого объема действующими остаются 118 объектов с 1,9 тыс. номеров.

"Выражу общее мнение: мы все надеемся на скорейшее утверждение на уровне правительства Российской Федерации стратегии развития Приазовья и начала работы по целому ряду направлений в рамках этой стратегии, в том числе и туризм будет одним из приоритетов", - сказал заместитель гендиректора агентства ТАСС Андрей Соколов, выступивший модератором сессии.

"FTT-2024: Форум туристических территорий" проходит на Ставрополье с 3 по 6 октября, участниками стали более 2 тыс. экспертов, представителей бизнеса и инвесторов. Помимо деловых мероприятий и профильной выставки на форуме состоится профессиональная ежегодная премия. Организаторами форума выступили ГК Sportb2b и "Номос". Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов и Кавказ.РФ являются партнерами мероприятия.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.