В Ингушетии намерены развивать промышленный туризм

Власти Ингушетии намерены начать развивать в регионе промышленный туризм путем участия во всероссийской программе "Открытая промышленность". Об этом глава республики Махмуд-Али Калиматов написал в Telegram-канале.

"Ингушетия впервые подала заявку на участие во всероссийской программе развития промышленного туризма "Открытая промышленность". В состав нашей команды войдут девять участников, представляющих промышленные предприятия, ведомства, учебные заведения и др. Цель участия в этом проекте - создание карты промышленного туристического маршрута по объектам промышленности региона", - написал Калиматов.

Глава республики уточнил, что в программе будут участвовать заводы по производству алюминиевых профилей, полимерных труб, туроператор, колледжи.

"Это поможет расширить географию туристских потоков и разнообразить туристическое предложение. Кроме того, развитие промышленного туризма будет способствовать повышению осведомленности о промышленной деятельности нашей республики среди широкой аудитории. Это позволит позиционировать Ингушетию как привлекательное направление для туристов, заинтересованных в промышленной тематике и уникальных производственных процессах", - добавил руководитель региона.

Программа "Открытая промышленность" направлена на продвижение технологического и кадрового потенциала российских производителей. За четыре года реализации программы охвачен 81 регион России. Программа охватывает свыше 1 тыс. предприятий по всей России. Для удобства выбора и бронирования промышленных экскурсий АСИ создан онлайн-путеводитель по маршрутам промышленного туризма "Все - на завод!".