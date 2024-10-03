Курорт «Эльбрус» преобразится

Всесезонный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии планируют преобразить к 2027 году. Здесь появятся новые трассы для катания и окроются новые отели и рестораны.

© РИА Новости

«Знаковым рубежом для развития курорта "Эльбрус" станет 2027 год — к этому сроку откроется новая зона катания, появится современный сервисный центр, а также дополнительно отели и рестораны», — сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

Выступая на Форуме туристических территорий в Минеральных Водах, гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов поделился главными подходами своей команды в строительстве и модернизации курортов. В частности, он рассказал, что основой успеха является комплексное участие всех заинтересованных сторон: государства, в том числе региональной власти, инвесторов и управляющей компании. После передачи «Архыза» частному инвестору Кавказ.РФ сместил фокус на строительство новых горных кластеров «Ведучи» и «Мамисон», а также обновление «Эльбруса», который стал для компании флагманским.

«Наша роль в формировании кластера — строительство инфраструктуры, и она очень важна. Бизнес сегодня не готов заходить "в горы", когда там ничего нет — ни горнолыжных объектов, ни дорог. Это мировой опыт. И приход частных инвестиций на курорт — знаковое для всех нас событие. После десятилетнего перерыва с момента создания ОЭЗ "Эльбрус" сегодня восемь резидентов готовятся строить современные отели, рестораны и спортивные объекты. Важно, что на курорт заходят лидеры рынка», — пояснил гендиректор Кавказ.РФ.

К 2027 году на «Эльбрусе» планируется увеличить число канатных дорог с трех до девяти. В новом сервисном центре площадью 6500 квадратных метров разместится инфоофис, а также будут доступны все необходимые услуги, в том числе прокат снаряжения, ресторан, кофейня, детский клуб и аптека. Территория плоскостной парковки, от которой курсируют шаттлы на Поляну Азау, станет системообразующим элементом среды курорта. Здесь планируется разместить фуд-траки, объекты развлечений и аттракционы.

Предполагается, что после завершения модернизации турпоток на «Эльбрус» увеличится до миллиона человек, а к 2030 году может возрасти еще в полтора раза.

Форум туристических территорий проходит с 3 по 6 октября в центре «Минводы Экспо», в нем участвуют более 2 тысяч экспертов, представителей бизнеса и инвесторов. Помимо деловых мероприятий и профильной выставки на форуме состоится профессиональная ежегодная премия.