Стартовал фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»

Масштабный фестиваль казачьей культуры открылся в Усть-Лабинском районе. «Александровская крепость» работает на восьми площадках в Усть-Лабинске и на четырех — в Аргатове.

Это настоящее культурно-просветительское мероприятие. Его организатором выступает фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело».

Гостей ждут театральные постановки, уникальные мастер-классы, книжные и ремесленные ярмарки, показательные выступлениями казаков, марш-парад духовых оркестров и концерты под открытым небом народных коллективов со всей России.

Я сам из древнего рода казаков, хочется вспомнить родную культуру, услышать песни знакомые с детства. Дочь горит желанием покататься на конях. На память о фестивале она уже получили монетку, ― рассказал журналисту «Кубань Информ» гость фестиваля Алексей Руденко.

Заряд бодрости первые гости и участники юбилейного фестиваля получили на стадионе. Утреннюю физзарядку провели чемпион мира по кикбоксингу, чемпион России по французскому бою и командным боям Николай Никитенко, первый номер сборной России по спортивной борьбе панкратион Богдан Коваленко.

В краеведческом музее открылась выставка «Мы лихие донские кадеты, дорог нам темно-синий погон». Она посвящена истории донских казачьих кадетских учебных заведений 1883-2024 г. Главным экспонатом экспозиции стала одна из важнейших регалий для кубанских казаков — копия грамоты Екатерины II Войску Верных казаков Черноморских от 30 июня 1792 г. В настоящее время она имеет статус уникального архивного документа. Также здесь представлены копии малых знамен Черноморского казачьего войска, копии грамот императора Павла I и Александра I Черноморскому казачьему войску и другие экспонаты.

Многолюдно становится на улице ремесленников. Рукодельники со всей России проводят мастер-классы.

Люди не просто подходят и смотрят, они активно интересуются старинной техникой ткачества, вспоминают, что такие станки были у их бабушек. Наша задача – возрождение старинных традиций. Мы представляем мастер-класс по полотенцеплетению. Здесь главное подготовить станок и придумать идею будущего изделия, — рассказала «Кубань Информ» заведующая СК х. Плавненский Крымского района.

В этом году организаторы получили рекордное количество заявок на участие в фестивале. Итоги конкурса «Александровская крепость» подведут в рамках фестиваля, где состоится оглашение победителей 6 октября.

Отметим, фестиваль «Александровская крепость» является уникальным мероприятием, которое объединяет историю, музыку, театр, литературу и кино. Оно названо в честь памятника истории конца XVIII столетия – Александровской (Усть-Лабинской) крепости и посвящено казачьей культуре.

Добавим, что специальным гостем фестиваля станет летчик-космонавт Сергей Рязанский. Герой России проведет встречу в центральном сквере на им. Ленина с 16:00 до 18:00 часов 6 октября.