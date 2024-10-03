Эксперты оценили рост турпотока в Удмуртию

Удмуртию посетили 1,3 млн туристов в январе — сентябре 2024 года.

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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Годом ранее турпоток составлял 1,29 млн человек.

«Ещё два года назад Удмуртию считали не туристическим регионом. Но благодаря совместным целенаправленным усилиям власти и бизнеса у нас появились уникальные туристические предложения, повысилось качество услуг, о республике всё больше узнают за её пределами и выбирают для отдыха», — заявила министр по туризму региона Юлия Бадаш.

Ранее сообщалось, что Ставропольский край принял 6 млн туристов с начала 2024 года.