В Госдуме рассказали, как можно улучшить детский отдых

В Госдуме состоялся правительственный час, посвященный детскому отдыху и оздоровлению. Владимирскую область представили председатель комитета по социальной политике Заксобрания, член фракции «Единая Россия» Николай Балахин и председатель комитета по образованию Сергей Бирюков (присутствовал на заседании удаленно).

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Качественный детских отдых состоит из большого числа составляющих: отвечающих современным требованиям лагерей, наличия эффективных образовательных программ, надежной охраны, комфорта и инклюзивности. Важно создавать комфортные условия для мальчишек и девчонок, для детей из многодетных семей и семей участников СВО. И каждый пункт глобальной задачи — отдельная дискуссия. Однако, как подчеркивают в Заксобрании Владимирской области, часть вопросов решится с принятием единого федерального закона о детском отдыхе.

Сергей Бирюков отметил, что федеральный закон — это единый порядок для всех, и особенно он будет полезен, если в нем прописать все детали. Но закон пока не принят, а тема требует внимания уже сейчас.

На правительственном часе говорили о создании единого воспитательного стандарта, на котором будет строиться вся система образования и работа с детьми. Примером стандарта может послужить Книга вожатого из СССР, в ней подробно было рассказано об организации лагерной жизни, о чем говорить с детьми, как воспитывать и образовывать. Такая книга уже есть для лагеря «Орленок».

«Коллективам детских лагерей необходимо уделять больше внимания. Прозвучало предложение учитывать лагерные смены у вожатых в педагогический рабочий стаж», — сказал Балахин, добавив, что в том числе речь может идти о праве организаторов детского отдыха на социальные льготы, стимулирующие выплаты.

Также была отмечена важность изменения самого подхода к организации отдыха. Во Владимирской области есть лагерь нового формата — «Олимп», подобные ему востребованы, но те, что уже есть, вместить всех желающих не могут. Потому предлагается открывать быстровозводимые базы, в следующем году их будет более 150 по всей стране.

Другое решение — открывать палаточные лагеря и лагеря-спутники при образовательных учреждениях. Но с этой инициативой есть некоторые сложности, и владимирские депутаты на них указывали: в полевых условиях непросто обеспечить полноценную кухню, но она по СанПину нужна.

Также можно привлекать к организации некоторых смен частников.

Бирюков заключил, что в Советском Союзе лагеря были подшефны предприятиям, потому были так распространены. В современной России предприятия могли бы проводить профориентационные смены, примерно с 6-го класса они будут востребованы.