В Госдуме заявили о необходимости доработки закона о турналоге

Закон о взимании туристического налога необходимо доработать и донастроить с учетом мнения представителей турбизнеса. Такую позицию представила зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.

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«У нас будет поэтапное внедрение этого турналога, и мы сможем в процессе его введения донастроить для того, чтобы все-таки постепенно вернуться к концепции курортного сбора», – пояснила депутат.

В частности, налог не будет введен уже 1 января, как это ранее было объявлено. Механизм заработает только во втором квартале. Причина задержки – отсутствие готового реестра классифицированных средств размещения.

«Возьмем гостевые дома. Они являлись плательщиками курортного сбора, но не состояли в реестре. Пока мы примем закон о гостевых домах, пока мы включим в реестры, получается, что турналог будет вводиться в следующем году постепенно», – рассказала Наталья Костенко.

По ее словам, инициатива вызывает и большое опасение у туротрасли. Налог приведет к дополнительным финансовым издержкам со стороны туристов. Так что есть вероятность, что путешественники будут экономить на отдыхе за счет отказа от приобретения дополнительных услуг в отелях.

«Туристы стануть платить только за размещение и питание, а все остальные туристические услуги будут страдать. Россияне будут на всем экономить, а это в итоге приведет к деградации сервиса», – отметила парламентарий.

Наталья Костенко добавила, во многих регионах нет понимания, как турналог должен работать. Так что потребуется разработка еще одного типового законопроекта, в который можно будет внести дополнительные изменения и предложения. А для чиновников на местах составят разъяснения по работе механизма сбора.

Еще одна проблема заключается в том, что налог не учитывает интересы местных жителей в регионах. Они также будут вынуждены платить сбор в отелях, как и туристы, при этом не выезжая из родной области.

Отметим, что из-за реформы налоговой системы в сфере туризма во многих субъектах РФ сейчас происходит настоящая неразбериха. В некоторых регионах администрации одних городов выступают за введение турналога, а в других резко против. Например, в Суздале чиновники голосуют за сборы с туристов, а во Владимире предлагают отказаться от дополнительной финансовой нагрузки на гостей.