Безопасность туристов на курортах Северного Кавказа доверят нейросетям

Безопасность катающихся на горнолыжных курортах Северного Кавказа планируют дополнительно обеспечивать с помощью системы видеоаналитики с нейросетями. Нейросеть настроили на распознавание инцидента на трассе, за счет чего помощь к пострадавшему придет быстрее.

© РИА Новости

«Уже внедряем видеоаналитику с нейросетями. То есть на практике это будет так: если человек упал на горном склоне, то наша система будет подавать сигнал с горнолыжной трассы. Сразу туда направляем помощь. Это позволяет повысить безопасность», — рассказал заместитель гендиректора института развития Кавказ.РФ Николай Гончаров на Форуме туристических территорий в Минводах.

По его словам, система видеоаналитики с нейросетями будет задействована на курортах Северного Кавказа уже в предстоящем горнолыжном сезоне.

Кроме того, новая система позволит предвидеть образование очередей к тем или иным горнолыжным трассам.

«Плюс новой системы: мы видим поток находящихся на трассах и это позволяет избегать очередей на трассах, ведь можно легко развести потоки», — пояснил Гончаров.

«FTT-2024: Форум туристических территорий» проходит в международном выставочном центре «Минводы Экспо» с 3 по 6 октября. Всего на форуме ожидается более 2 тысяч участников. Помимо деловых мероприятий и профильной выставки на форуме состоится профессиональная ежегодная премия. Организаторами форума выступили ГК Sportb2b и Номос. Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов и Кавказ.РФ являются партнерами мероприятия. ТАСС — генеральный информационный партнер форума.