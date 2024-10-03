В Дагестане обсудили перспективы религиозного туризма

В конференц-зале ведомства прошла встреча, посвященная обсуждению перспектив развития религиозного туризма в регионе. Участвовали министр по туризму и НХП РД Эмин Мерданов, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, представитель Муфтията РД Умар Абакаров, председатель Общественного совета при Минтуризме РД, директор филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» в г. Махачкале Зюльмира Ханбабаева, а также представители православных епархий регионов России, посетившие республику в рамках информационного тура. Кроме того, в работе встречи принимали участие через видео-конференц-связь.

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Эмин Мерданов обратил внимание на значительный потенциал развития религиозного туризма в Дагестане и подчеркнул готовность министерства к сотрудничеству с туроператорами для создания туристического продукта, включающего посещение важных религиозных, природных и культурно-исторических объектов. Игумен Михаил, руководитель рабочей группы по развитию паломничества, выразил уверенность в открытости Комиссии к сотрудничеству и принесению святынь. Председатель Комиссии, митрополит Матфей, подчеркнул важность совместных усилий по развитию внутреннего и выездного паломничества.

Великий архиепископ Варлаам выразил свою уверенность в потенциале Дагестана как популярного направления для исследования истории и культуры. Он подчеркнул, что регион обладает уникальными святыми местами и культурными объектами, способными привлечь паломников и туристов. Самый старый храм России находится в Дербенте, а также в Шамильском районе можно найти средневековый христианский Датунский храм и другие удивительные памятники. Представители трех мировых конфессий давно проживают в республике в мире и согласии, чего свидетельствуют множество религиозных и историко-культурных объектов, связанных с исламом, христианством и иудаизмом.

Представитель компании "Этнотревел" Саадула Омаров выделил на встрече уникальные черты религиозного туризма, которые способствуют его развитию. Туры включают посещение святынь различных религий, подчеркивая межконфессиональный характер региона. Он представил участникам круглого стола трехдневный маршрут для паломников, включающий посещение разнообразных объектов республики. Встреча была проведена в духе конструктивного диалога, став важным шагом к привлечению туристов и паломников со всего мира, желающих познакомиться с духовным и культурным наследием Дагестана.

Создание прочной основы для развития туристической индустрии региона является ключевым фактором, на который согласились участники обсуждения. Они убеждены, что обсуждаемые инициативы способствуют дальнейшему росту этой сферы и могут стать важным ингредиентом в этом процессе.