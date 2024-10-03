Ски-пассом на курортах Северного Кавказа может стать карта «Мир»

На курортах Северного Кавказа прорабатывают работу альтернативного ски-пасса, им может стать банковская карта «Мир», которая есть практически у каждого жителя страны.

«Банковскую карту „Мир“ можно будет использовать как ски-пасс. То есть кататься сколько нужно, используя только банковскую карту. Ее будет считывать турникет. И еще сам телефон как спи-пасс в этом году тоже уже можно будет применять», — сообщил заместитель гендиректора института развития «Кавказ. РФ» Николай Гончаров в ходе Форума туристических территорий.

Он уточнил, что в ближайшее время в качестве ски-пасса можно будет использовать и смартфон. Эта опция будет в пилотном режиме запущена на курортах Приэльбрусья.

«Мы уже начинаем применять приложение „Эльбрус BLE“. То есть из приложения прямо с телефона будет считываться информация на турникете. Это очень удобно», — добавил он.

Стоимость поездки на канатной дороге при отплате картой или смартфоном не уточняется.

Ранее «Это Кавказ» писал о подорожании сезонного абонемента на «Архызе» на 25% и изменении цены сезонного ски-пасса на курорте «Эльбрус» на 10%.

«FTT-2024: Форум туристических территорий» проходит на Минеральных Водах с 3 по 6 октября, в нем участвуют более 2 тысяч экспертов, представителей бизнеса и инвесторов. Помимо деловых мероприятий и профильной выставки на форуме состоится профессиональная ежегодная премия. Организаторами форума выступили ГК Sportb2b и Номос. Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов и Кавказ.РФ являются партнерами мероприятия. ТАСС — генеральный информационный партнер форума.