В Кисловодске возведут пятизвездочный гостиничный комплекс

В центре Кисловодска построят гостиничный комплекс премиум-класса. Его возведут на месте советского Дома связи, который спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «уродцем».

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«Здание Дома связи будет реконструировано в гостиничный комплекс премиум-класса одной из крупнейших международных гостиничных компаний. Общая площадь нового гостиничного комплекса на месте старой постройки составит 36 тысяч квадратных метров», — сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Комплекс будет состоять из двух корпусов в 13−14 этажей. По проекту в здании будет 243 номера, в том числе 168 номеров типа «стандарт», 24 номера типа «полулюкс», 6 номеров «люкс» и 45 номеров типа «апартамент».

Срок реализации инвестпроекта составит 2 года. Название компании-инвестора не уточняется.

По данным властей, старое здание Дома связи было открыто в мае 1971 года и стало знаковым образцом советского постмодернизма. 32-метровое строение было самым высоким в городе. На первом этаже находился большой холл, в котором размещались почта, пункт приема телеграмм и отделение сберкассы.

В июле этого года посетившая Кисловодск председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Дом связи, в котором расположено отделение «Почты России», зданием-уродцем, сообщает ТАСС.

«Это здание ужасно, это катастрофа. Это уродует. Кто вообще мог такого уродца построить? В Кисловодске не должно быть таких высоких зданий», — заявила Матвиенко.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров тогда ответил, что новый проект здания уже есть, по нему готовятся общественные слушания.