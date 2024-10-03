На курортах Северного Кавказа появятся альтернативы ски-пассу

Банковскую карту или приложение можно будет использовать вместо ски-пасс на курортах Северного Кавказа. Об этом сообщил заместитель гендиректора института развития "Кавказ. РФ" Николай Гончаров в ходе Форума туристических территорий.

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"Банковскую карту "Мир" можно будет использовать как спи-пасс. То есть, кататься сколько нужно, используя только банковскую карту. Ее будет считывать турникет. И еще сам телефон как спи-пасс в этом году тоже уже можно будет применять", - сказал Гончаров.

Он уточнил, что возможность использовать в качестве ски-пасс свой смартфон будет доступна на курортах у Эльбруса.

"Мы уже начинаем применять приложение "Эльбрус BLE". То есть из приложения прямо с телефона будет считываться информация на турникете. Это очень удобно", - добавил он.

"FTT-2024: Форум туристических территорий" проходит на Ставрополье с 3 по 6 октября, участниками стали более 2 тыс. экспертов, представителей бизнеса и инвесторов. Помимо деловых мероприятий и профильной выставки на форуме состоится профессиональная ежегодная премия. Организаторами форума выступили ГК Sportb2b и Номос. Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов и Кавказ.РФ являются партнерами мероприятия. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.