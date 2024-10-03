Горнолыжный курорт «Шерегеш» начинает аккредитацию инструкторов

Горнолыжный курорт "Шерегеш" в Кемеровской области начал вести аккредитацию инструкторов. Это необходимая мера в работе по борьбе с незаконными инструкторами, сообщил руководитель дирекции курорта "Шерегеш" Алексей Стоянов на Форуме туристических территорий.

"Черные" незаконные инструкторы - это реальная проблема в области обеспечения безопасности. Они приходят на склоны приходят и на этом зарабатывают. И нет пока законодательной основы [чтобы бороться с ними - прим. ТАСС]. Мы в "Шерегеш" в этом сезоне решили и вводим аккредитацию инструкторов. Также будет работать "Горный патруль" у нас", - сказал Стоянов.

Он подчеркнул, что курорт рассчитывает на принятие федерального закона, который позволит системно бороться с такими незаконными инструкторами.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.

"FTT-2024: Форум туристических территорий" проходит на Ставрополье с 3 по 6 октября, участниками стали более 2 тыс. экспертов, представителей бизнеса и инвесторов. Помимо деловых мероприятий и профильной выставки на форуме состоится профессиональная ежегодная премия. Организаторами форума выступили ГК Sportb2b и Номос. Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов Кавказ.РФ являются партнерами мероприятия. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.