Как запланировать поездку в Великий Устюг на новогодние каникулы

Путешествие в Великий Устюг, родину Деда Мороза, — одно из самых востребованных зимних направлений в России. С каждым годом всё больше людей выбирают этот город для зимних каникул, чтобы окунуться в сказочную атмосферу. Туристы встречаются с Дедом Морозом, катаются на санях, участвуют в экскурсиях и праздниках. О новогодних турах к Деду Морозу: как сэкономить и выбрать комфорт, расскажет издание Туристас.

Продажи новогодних туров начинаются ещё летом, так как спрос растёт каждый год. Туроператоры предлагают как бюджетные варианты в начале декабря, так и поездки в разгар каникул. Стоимость поездки на туристическом поезде начинается от 29 тысяч рублей, но цены в новогодний период увеличиваются. Спрос на туры вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, поэтому туроператоры расширяют предложения, включая варианты с авиаперелетами и специальные поезда с развлекательными программами.

Зимой Великий Устюг превращается в зимнюю сказку с уникальными развлечениями: встречи с Дедом Морозом, катание на санях, экскурсии, а также мастер-классы по созданию сувениров.