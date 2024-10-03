Авиакомпания «Ямал» расширила количество мест в Минеральные Воды

Авиакомпания «Ямал» расширила количество мест на рейсы в Минеральные Воды. Об этом авиаперевозчик сообщил в своих социальных сетях.

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Дополнительные билеты появились на 11 (Новый Уренгой), 12 (Салехард) и 13 октября (Новый Уренгой). Цены на эти рейсы стартуют от 13 295 рублей. 11 октября время вылета из Минвод — в 8:00, из газовой столицы ЯНАО — в 15:45. Из Минеральных Вод в Салехард 12 октября можно улететь в 7:25 утра и в обратном направлении — в 15:10. 13 октября вылет из Минвод запланирован в 6:20 и из Нового Уренгоя — в 14:05.

Приобрести билеты можно на официальном сайте. Отмечается, что количество мест ограничено.

Ранее стало известно, что ямальская авиакомпания ввела новый гибкий тариф на перевозку багажа.

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