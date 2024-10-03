Кубань собирается принять рекордное количество туристов

На сегодняшний день Краснодарский край посетили уже более 17 миллионов гостей. Планируется, что к концу нынешнего года их число достигнет 19 миллионов туристов, и таким образом будет установлен рекорд за всю историю Кубани.

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Об этом заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Инна Петухова заявила во время открывшейся в столице края ассамблеи Ассоциации российских географов-обществоведов.

В этом мероприятии, которое проходит в Кубанском госуниверситете, по информации пресс-службы администрации региона, принимают участие 150 географов, экономистов, социологов и политологов из 37 регионов России, государств ближнего и дальнего зарубежья. Главная тема дискуссии - будущее туристско-рекреационного комплекса края.

"Спрос на внутренний туризм растет. В 2023 году мы побили исторический рекорд - в регион приехали 18,6 миллиона туристов. А до конца декабря ожидаем не менее 19 миллионов человек. Конечно, такой турпоток - колоссальная нагрузка на инфраструктуру, необходимо расширение номерного фонда, увеличение числа турмаршрутов и объектов турпоказа, которых сейчас более 700. За последние пять лет объем инвестиций в сферу увеличился в 30 раз", - рассказала Петухова.

Также было отмечено, что в 2023 году почти половина из туристического потока пришлась на зиму и межсезонье: из 18,6 миллиона туристов 9,7 миллиона посетили Кубань летом, а 8,9 миллиона - осенью, зимой и весной.