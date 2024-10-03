Обзор самых дорогих новогодних туров от омских баз отдыха

«Новый Омск» представляет традиционный осенний обзор новогодних предложений омских баз отдыха. Посмотреть материалы за предыдущие 6 лет (и увидеть, как росли цены), можно здесь: 2023, 2022 , 2021, 2020, 2019, 2018 год. В этот раз мы расскажем только о самых дорогих предложениях.

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По традиции самый высокий прайс на праздничный период у баз отдыха, принадлежащих семье предпринимателям Оркишей. Так, отель «Мечта» предлагает вариант за 272,22 тыс. рублей. В тариф входит проживание шести - максимум 8 человек в улучшенном Family Village с 29 декабря по 2 января, праздничный банкет, завтраки-обеды и ужин. Такой же вариант отдыха, но в стандартном Family Village будет стоить 234 тыс.

Новогодние каникулы в отеле «Сказка» обойдутся в сумму до 261 тыс. рублей. Столько придется заплатить компании из 10 - 16 человек, которая забронирует коттедж «Дом в лесу» (на фото ниже). В стоимость включено 5 дней отдых и не включен праздничный банкет в новогоднюю ночь. Есть здесь и предложения чуть дешевле. Например, за 200 тыс. можно арендовать на аналогичных условиях восьмиместные апартаменты, за 187,8 тыс. - шестиместные.

Новогодние туры в два этих отеля с заездом 31 декабря, выездом 2 января и праздничным банкетом обойдутся в сумму от 22,4 до 207 тыс. рублей.

В «Зотино» (Кормиловский район) на 31 декабря - 2 января предлагаются коттеджи по цене от 21 тыс. рублей (питание и банкет не предусмотрены). Самый дорогой вариант размещения в этой локации - двухэтажный коттедж с камином и балконом за 89,5 тыс. рублей.

«Белая вежа» (Горьковский район) подготовила двухдневные новогодние туры с ужином 31 декабря. Самый дорогой коттедж здесь обойдется в 70 тыс. рублей. Трехразовое питание нужно будет оплатить дополнительно, по количеству человек.

В эко-клубе «Шышки» сообщили, что стоимость двухдневных новогодних туров начинается от 50 тыс. рублей. Например, домик на 6 гостей с завтраком, безлимитной сауной, мангальной зоной, салютом и подарками для детей и взрослых обойдется в 60 тыс.

Представители нескольких омских баз отдыха рассказали «Новому Омску», что все пакетные новогодние туры у них уже распроданы. Еще несколько компаний пока не подготовили праздничные прайсы.