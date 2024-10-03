В регионах Сибири отмечен стабильный рост числа туристов

В регионах Сибири более чем успешно прошел летний туристический сезон: рос турпоток, открывали новые гостиницы, в том числе модульные, строили дороги до основных курортов. Одна из тенденций - сибирские территории становятся востребованными круглый год.

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Туристический поток в сибирские регионы, по данным аппарата полпреда президента РФ в СФО, за прошлый год вырос до 12,5 миллиона поездок, что почти на двадцать процентов больше, чем в допандемийном 2019-м. По мнению экспертов, показатели нынешнего года будут не хуже. Как известно, в послании Федеральному Собранию президент страны поставил задачу увеличить ежегодный турпоток по стране в целом до 140 миллионов человек, а вклад туризма в ВРП - до пяти процентов.

Для достижения этих целей в Новосибирской области реализуются госпрограмма развития отрасли и нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, с начала года турпоток в регион достиг почти 1,64 миллиона поездок, и это на двадцать процентов больше, чем за аналогичный период 2023-го. По этому показателю область заняла одиннадцатое место в Национальном туристическом рейтинге среди всех субъектов РФ. Только за летние месяцы (июнь-июль) туристы совершили более 650 тысяч путешествий по региону.

- Внутренний туризм в Новосибирской области активно развивается, и мы видим это в налоговой отдаче - за первое полугодие турбизнес уплатил 7,6 миллиарда рублей налогов в бюджет, что в полтора раза выше прошлогодних показателей, - отметил министр экономического развития региона Лев Решетников, добавив, что объем платных туристских услуг в 2024 году достиг 9,4 миллиарда рублей.

В летний период традиционно самыми посещаемыми местами стали Обское водохранилище (пляжи которого не везде еще обустроены), а также город Бердск, Ордынский, Маслянинский и Сузунский районы области.

Вместе с тем в регионе по-прежнему не хватает комфортабельных мест для размещения туристов, приезжающих на отдых на природе. В областном минэкономразвития отмечают, что уже в следующем сезоне благодаря господдержке в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" появится большое количество современных модульных гостиниц в экологически чистых районах, вблизи природных достопримечательностей.

Так, экодомики запланировано возвести в курорт-отеле "Маслянино" в Маслянинском районе, на территории санатория "Краснозерский" в одноименном районе и на базе отдыха "Голубое озеро" в Бердске. Вблизи Новосибирска планируют внедрить новые варианты глэмпинг-размещения на базе "Лаки глэмпинг", модульные домики в экопарке "Чкаловские дачи", на базе отдыха "Медвежка".

Совсем скоро будет объявлен новый конкурсный отбор на строительство модульных гостиниц по "туристическому" нацпроекту на 2025-2027 годы. В прошлом периоде по этой программе регион привлек почти триста миллионов рублей на поддержку шести предпринимательских инициатив.

Кроме того, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере туризма и гостеприимства в Новосибирской области с начала года получили свыше 440 миллионов рублей под поручительства. В Корпорации МСП отмечают рост этого показателя, вместе с которым увеличилось и число получателей кредитов. В регионе поддержку по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" получили 50 компаний, которые направили средства, в том числе на ремонтные работы, приобретение мебели, оборудования и техники.

Алтайский край, по словам руководителя регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Казанцева, в этом году повторил сценарий прошлого года, приняв более одного миллиона человек за летний период.

- Но сезон продолжается. Гости настроены на продолжение отдыха. И мы в последние годы делаем все, чтобы рамки туристического сезона были расширены, - отметил Евгений Казанцев.

В Алтайском крае, так же как и Новосибирской области, лето выдалось непростым: июнь сопровождался прохладной погодой и дождями, их сменила практически тропическая жара. Представители турбизнеса говорят, что осенью заметен отложенный спрос на отдых на сибирских турбазах и в санаториях.

- За лето мы ввели в строй модульные туристические объекты, новые гостиницы в туристическом комплексе "Бирюзовая Катунь", где продолжается строительство инфраструктуры. Курорт Белокуриха подтвердил статус курорта федерального значения - как по медицинской части, так и привлекательности территории. Становится востребованным у туристов левобережье Катуни. Загруженность наших туристических мест в предстоящий зимний период уже почти везде под сто процентов, - поделился Евгений Казанцев.

Заместитель министра экономического развития Республики Хакасия Ольга Кузьмина отметила, что в республике уже выпадал первый снег, здесь он обычно всегда самый ранний среди сибирских регионов. Так что заскучавших по зимним видам спорта здесь уже ждут.

- Прошедшее лето выдалось удачным. Весь сезон было солнечно, пляжи на озерах заполнены. Пятый год подряд отмечаем положительную динамику турпотока. В этом году на 22 процента опережаем показатели 2023-го, - сказала замминистра.

В 2024 году в регионе в полную силу заработали такие точки притяжения туристов, как туристско-экскурсионный центр "Тропа предков", визит-центр на панорамной площадке Шушенской ГЭС, музей альпинизма, появились сплавы по рекам Томь и Абакан. Сейчас в Хакасии представлены все виды туризма, а не только культурно-познавательный, как раньше. Этому придает значение республиканское правительство.

Востребованы и пешие тропы в живописных местах, пляжный отдых, "мистический" туризм, йога-туры. Ведется разработка стратегии археологического туризма, включающая популяризацию и сохранение зрелищных объектов культурного наследия Хакасии, на территории которой насчитывается около тридцати тысяч памятников древней истории.

Кстати

В Хакасии готовят инфраструктуру для доставки туристов в труднодоступные территории на гидросамолетах. В Алтайском районе республики идет строительство гидропорта, который планируют ввести в экс-плуатацию к 2027 году.