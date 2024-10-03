РСТ: популярность отдыха в Дагестане остается высокой

Российский союз туриндустрии (РСТ) назвал Дагестан регионом, в котором один из самых высоких показателей бронирования отелей в октябре. Популярность отдыха в южной республике осенью находится примерно на одном уровне с Краснодарским краем, Московской областью, Ставропольским краем, Калининградской областью и Санкт-Петербургом.

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В организации подсчитали, что недельный тур в Дагестан будет стоить в среднем 70 тысяч рублей. Это значительно дороже аналогичного по времени отдыха в Москве – его оценили в 48 тысяч рублей. В тот же сезон неделя в Крыму обойдется примерно в 75 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Смоленскую область и некоторые другие регионы России увеличился турпоток иностранных отдыхающих.

Депутат Госдумы Костенко предложил отменять действие туристического налога в межсезонье.