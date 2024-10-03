Чем заняться в выходные в Омске

Предлагаем пока ещё тёплыми осенними вечерами присоединиться к битве умов, исследовать район Лугаши, сделать серьги из бумаги и наладить контакт с детьми.

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Мозгобойня (12+)

Если в школе вы не обходили ни одну олимпиаду стороной, то самое время проверить свои знания на состязаниях посерьёзнее. И сделать это можно на мощнейшей битве умов - "Мозгобойне". Здесь пригодятся как знания фильмографии Бреда Питта, так и географии, чтобы назвать столицу Италии. В нескольких раундах сразятся 50 команд от 4 до 6 человек, к одной из которых можете присоединиться и вы.

Когда: 4 октября в 18:00

Где: главная сцена ТЦ "Мега"

Вход свободный

Нужна регистрация.

Экскурсия "Лугаши 2" (16+)

О существовании этого района и его бурной истории многие даже не подозревают. Речь идёт о Лугашах. Почему он так называется, где в Омске находится последняя коммуналка, что проводили в нелегальных клубах "Калибра" и "Поминки" и почему место не стало элитным жилым районом, можно узнать на экскурсии арт-пространства "Барак". Она станет последней в этом сезоне. Вашим гидом будет лектор и краевед Никита Богров.

Когда: 5 октября в 13:00

Где: сбор у "Либеров-центра"

Вход - донат

Нужна запись.

Групповой мастер-класс с психологом (18+)

Если выученный молодёжный сленг не помогает и общение с детьми не клеится, самое время получить профессиональную помощь в этом вопросе. В субботу психолог Вячеслав Потапов проведёт мастер-класс, посвящённый детско-родительским отношениям. Вы разберёте основные аспекты взаимодействия родителей и детей, эмоциональные потребности обеих сторон, стратегии эффективного общения и научитесь решать конфликты экологично.

Когда: 5 октября, 13:00-17:00

Где: ул. Чапаева, 71

Вход свободный

Количество мест ограничено

Нужна запись.

Мастер-класс по квиллингу (12+)

Думали, из бумаги можно создать только оригами и открытки? А вот и нет. Серьги, браслеты, кольца и другие украшения из неё тоже будут смотреться стильно и модно. Занятие проведёт педагог и художник Катерина Демьянова. Она расскажет о секретах квиллинга и научит делать эффектные серьги, которые будут только у вас.

Когда: 5 октября в 13:00-14:30

Где: городской музей "Искусство Омска"

Вход платный (материалы предоставляются)

Нужна запись: 8-904-585-32-07 - Анна.

Хакатон по разработке игр "Игровое варенье OLD: Омский Людум Даре #56" (18+)

Для тех, кто готов прокачать компетенции в IT-сфере, готовят хакатон по разработке компьютерных игр. Геймджем Ludum Dare - соревнование по ускоренной разработке компьютерных игр. Участникам необходимо за 48 часов создать игру на заданную тему. Она выбирается общим голосованием и становится известна в момент начала джема.

Когда: 5 и 6 октября с 10:00 до 20:00

Где: Точка кипения

Вход свободный

Нужна регистрация.

Мастер-класс по росписи вееров в японском стиле (12+)

Один из экспонатов выставки "Нэцкэ, окимоно и прочие мелочи"

Японцы убеждены, что этот предмет приносит счастье, поэтому он входит в традиционный набор подарков. Да, речь идёт о веере. На мастер-классе участники распишут нескладывающийся веер из плотного картона в японском стиле. Занятие проведёт художник Маргарита Левченко. Также гости смогут посетить выставку "Нэцкэ, окимоно и прочие мелочи". Подробнее о ней можете узнать в нашем материале.

Когда: 6 октября в 15:00

Где: Врубелевский корпус (ул. Ленина, 3)

Вход платный (материалы предоставляются)

Нужна запись: +7-991-379-43-34.

Моноспектакли "Душекружение" и "ПИАФ: любовь не по нотам…" (16+)

С гастролями из Санкт-Петербурга приедет актёр театра и кино Александр Баргман. На сцене Дома актёра покажут его режиссёрские работы - моноспектакли "Душекружение" и "ПИАФ: любовь не по нотам…" по мотивам рассказов Владимира Набокова "Картофельный Эльф" и "Королёк". Подробнее о том, почему актёру не нужны яркие костюмы и зачем с постановкой хотели когда-то попрощаться, читайте в нашем материале.

Когда: 5 и 6 октября в 18:00

Где: Дом актёра

Вход платный.

О выступлениях местных музыкальных групп читайте в нашей еженедельной барной карте. Кто сыграет на больших сценах, можно узнать из афиши концертов октября, - здесь и здесь. А накопить денег, чтобы проводить каждые выходные с пользой, поможет рубрика "Деньги Здесь".