Стала известна судьба гостиницы «Турист» в Новосибирске

В мэрии Новосибирска обозначили сроки реализации крупных городских проектов на обоих берегах. Об этом 2 октября сообщило издание "Горсайт".

Недостроенную с советских времен гостиницу «Турист» откроют уже в первом квартале 2025 года. А вместо снесенного ДК «Сибсельмаш» до 12 мая 2025 года построят комплекс зданий разного назначения «Аэрон» с музеем авиации имени Александра Покрышкина, арт-объектами и современными инсталляциями.

Обновят и сквер Сибиряков-Гвардейцев. Там построят детские и спортивные площадки, обновят лавочки и пешеходные дорожки, появится место для выгула собак. 15 сентября завершился второй этап работ, третий этап пройдет в 2025 году.

Проект благоустройства набережной по улице Саввы Кожевникова победил в федеральной программе “Формирование комфортной городской среды” на выборах общественного пространства. Сейчас идет подготовка сметы. Согласно дизайн-проекту, там будет возведена двухуровневая рекреационная зона с игровыми городками, линейным парком, местами отдыха и спорта.

На левом берегу обновят скверы «Сибирь» на Громова, 7б и «Рассвет» на Зорге 47/2, аллею 110-летия Новосибирска, благоустроят пространства перед администрацией Кировского района и НПО “ЭЛСИБ”.

Обновленный новосибирский Речной вокзал примет форму улитки и будет построен на 1000 квадратных метрах с кассами, залами ожидания, кафе и туалетами.