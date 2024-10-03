Забайкалье признали самым грязным регионом страны
Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов России» по итогам лета 2024 года, об этом сообщается на сайте организации.
Забайкальский край занял последнее 83 место в рейтинге. На такую оценку, по мнению экспертов, повлияли плохое состояние атмосферы, угрожающая ситуация с биоресурсами и общее состояние окружающей среды.
Соседние Бурятия и Амурская область заняли в рейтинге 65 и 73 места соответственно. В тройке лидеров оказались Республика Алтай, Москва и Мурманская область.
Кроме Забайкалья, в тройку аутсайдеров вошли Челябинская и Свердловская области.
Напомним, ранее Народный фронт рассказывал о главных экологических проблемах региона.