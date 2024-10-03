Забайкалье признали самым грязным регионом страны

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов России» по итогам лета 2024 года, об этом сообщается на сайте организации.

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Забайкальский край занял последнее 83 место в рейтинге. На такую оценку, по мнению экспертов, повлияли плохое состояние атмосферы, угрожающая ситуация с биоресурсами и общее состояние окружающей среды.

Соседние Бурятия и Амурская область заняли в рейтинге 65 и 73 места соответственно. В тройке лидеров оказались Республика Алтай, Москва и Мурманская область.

Кроме Забайкалья, в тройку аутсайдеров вошли Челябинская и Свердловская области.

Напомним, ранее Народный фронт рассказывал о главных экологических проблемах региона.