На Кубани не будут курсировать восемь пригородных поездов два дня

Среди отмененных рейсов числится вечерний поезд «Тихорецкая — Кавказская», отправление которого было запланировано на 3 октября в 18:08. На следующий день, 4 октября, не будут курсировать несколько поездов по маршрутам: «Кавказская — Тихорецкая» (с отправлением в 06:04, 08:30 и 13:18), «Тихорецкая — Кавказская» (в 06:11 и 08:29), «Тихорецкая — Армавир-Туапсинский» (в 11:55), и «Армавир-Туапсинский — Тихорецкая» (в 15:58).

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СКЖД рекомендует пассажирам учитывать эти изменения при планировании своих поездок и заранее уточнять актуальное расписание поездов.

Ранее на Кубани в крупном ДТП с автобусом пострадало свыше 30 человек. Также обход Адлера получил разрешение от Главгосэкспертизы.