Министр Китая сообщил о числе китайских туристов в России

Ван И: более половины от числа иностранных туристов в России приехали из Китая
Более половины от общего числа иностранных туристов, посетивших Россию, приехали из Китая.
Об этом министр иностранных дел КНР Ван И сообщил в статье газеты «Жэньминь жибао» по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.
«В прошлом году Россию посетили почти миллион человек, в первой половине этого года китайские туристы в России составили более половины от общего числа иностранных туристов», — отметил дипломат.
Он также подчеркнул, что способы сотрудничества в этой сфере становятся более разнообразными.
Ранее Ван И заявил, что сотрудничество в сфере образования между Россией и КНР углубляется.