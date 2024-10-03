Министр Китая сообщил о числе китайских туристов в России

Более половины от общего числа иностранных туристов, посетивших Россию, приехали из Китая.

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Об этом министр иностранных дел КНР Ван И сообщил в статье газеты «Жэньминь жибао» по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

«В прошлом году Россию посетили почти миллион человек, в первой половине этого года китайские туристы в России составили более половины от общего числа иностранных туристов», — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что способы сотрудничества в этой сфере становятся более разнообразными.

Ранее Ван И заявил, что сотрудничество в сфере образования между Россией и КНР углубляется.