Геленджик установил трехлетний рекорд по посещаемости

Богодистов: В Геленджике установили 3-летний рекорд по числу туристов
С начала этого года курортный город Геленджик принял более 4,093 млн туристов. Как заявил мэр Алексей Богодистов, установлен трёхлетний рекорд по числу отдыхающих.
«В Геленджике побит рекорд по количеству отдыхающих последних трёх лет. В городе с начала года отдохнуло 4 093 797 туристов. Для сравнения за весь 2023 год эта цифра составляла 4,055 млн туристов», - уточнил Богодистов в своём Telegram-канале.
Продолжается бронирование и на следующие месяцы. Так, в октябре зарезервировано 70,7%, а в ноябре – 47,7% мест. Санатории Геленджика подготовили программы по отдыху и оздоровлению гостей города.
Богодистов пишет, что на черноморском курорте сейчас время для тихого отдыха. Можно насладиться природой и красотой Кубани.
Геленджик продолжают благоустраивать. Делается всё, чтобы жителям и гостям города было приятно отдыхать. В сентябре началась подготовка к реконструкции территории в районе улицы Курзальной.
Для россиян открываются и другие туры. Зимбабве и Россия готовятся подписать соглашение о безвизовом режиме гражданам РФ для посещения этой африканской страны.