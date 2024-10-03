Геленджик установил трехлетний рекорд по посещаемости

С начала этого года курортный город Геленджик принял более 4,093 млн туристов. Как заявил мэр Алексей Богодистов, установлен трёхлетний рекорд по числу отдыхающих.

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«В Геленджике побит рекорд по количеству отдыхающих последних трёх лет. В городе с начала года отдохнуло 4 093 797 туристов. Для сравнения за весь 2023 год эта цифра составляла 4,055 млн туристов», - уточнил Богодистов в своём Telegram-канале.

Продолжается бронирование и на следующие месяцы. Так, в октябре зарезервировано 70,7%, а в ноябре – 47,7% мест. Санатории Геленджика подготовили программы по отдыху и оздоровлению гостей города.

Богодистов пишет, что на черноморском курорте сейчас время для тихого отдыха. Можно насладиться природой и красотой Кубани.

Геленджик продолжают благоустраивать. Делается всё, чтобы жителям и гостям города было приятно отдыхать. В сентябре началась подготовка к реконструкции территории в районе улицы Курзальной.

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