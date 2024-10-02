Названы лучшие города России для желающих сэкономить на отпуске

Стоимость аренды жилья для отпуска в октябре может уменьшиться на 10-20 процентов. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, поступившим в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно данным аналитиков, желающие сэкономить на путешествии осенью могут отправиться на курорты Крыма — например, в Феодосию и Севастополь, где одна ночь в среднем обойдется в 1502 рубля и 1720 рублей соответственно.

Также для бюджетного отдыха подойдут города Краснодарского края — Ейск, Голубицкая и Небуг, где аренда жилья в сутки варьируется от 1850 рублей до 2300 рублей.

Кроме того, в рейтинг экономных направлений вошли Новосибирск (в среднем 2330 рублей за ночь), Железноводск (2428 рублей), Туапсе (2487 рублей), Анапа (2564 рубля) и Дивноморское (2568 рублей).

Ранее россиянам назвали способы сэкономить на поездках. Так, туристам посоветовали бронировать отели заранее, а также выбирать подходящие даты — например, лететь в отпуск в межсезонье.