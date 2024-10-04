Сколько стоит снять отель в Казани

Туристическое направление Казани в последние годы развивается с большой скоростью. В преддверии саммита БРИКС появляются новые площадки. Одними из знаковых станут отели возле моста "Миллениум", которые уже готовятся принять первых гостей. Как рассказали "Реальному времени" в Ассоциации отелей Казани и Татарстана, в столице республики на сегодня работает около 220 гостиниц и мотелей. Какова цена отдыха в казанских номерах — в материале "Реального времени".

© РИА Новости

В Казани работают четыре отеля с уровнем в пять звезд

Исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина рассказала "Реальному времени", что в городе функционируют четыре пятизвездочных отеля. Например, за бронь номера в Korston Royal Kazan на двоих взрослых в ближайшие выходные придется отдать от 8,9 тыс. рублей.

Сутки в Kazan Palace by TASIGO будут стоить от 33,5 тыс. рублей. Пятизвездочная гостиница соединена общим коридором с NEO Kazan Palace by TASIGO, который оценивается в четыре звезды. Здесь цена номера на ближайшие выходные составит от 14,6 тыс. рублей.

В пятизвездочном отеле "Мираж" одна ночь обойдется туристам в сумму от 15,7 тыс. рублей. В скором времени в гостинице будут введены ограничения. На сайте отеля опубликовано сообщение о том, что в период с 15 по 30 октября постояльцам для заезда необходима будет специальная аккредитация.

Четыре звезды у 30 отелей Казани

Среди всех действующих гостиниц Казани 13,6% — это отели, которым было присвоено четыре звезды. Ночь в Bilyar Palace Hotel на улице Островского стоит от 13,5 тыс. рублей. В целом в октябре половина месяца уже закрыта для бронирования.

За отдых в Grand Hotel Kazan в ближайшие выходные придется заплатить от 11,3 тыс. рублей. Здание отеля расположено на улице Петербургской и построено в 2009 году. Чуть дороже стоит проживание в другом отеле в центре Казани — Шаляпин Palace Hotel. Ночь там будет стоить от 12,3 тыс. рублей.

В Казани полсотни трехзвездочных отелей

Как рассказали "Реальному времени" в Ассоциации отелей Казани и Татарстана, всего в городе представлено 50 гостиниц, которые оцениваются в три звезды. Одна из них — отель "Максим Горький". Он располагается на одноименной улице. Здесь ночевка в ближайшие выходные обойдется в сумму от 6,6 тыс. рублей.

Цена номера в ближайшие свободные выходные в KAGANAT HOTEL начинается от 8 тыс. рублей. В "IT-park отеле" ночевка стоит от 5,2 тыс. рублей.

Средняя загрузка отелей в Казани за год составляет 65%

Александра Юшутина рассказала "Реальному времени", что в Казани спрос на номерной фонд присутствует на протяжении года. Она добавила, что его увеличение в большей степени зависит от времени года или же проводимых в городе крупных мероприятий — именно в такие моменты в столице Татарстана ощущается нехватка четырехзвездочных и пятизвездочных отелей.

— Но суть в том, что у нас средняя загрузка по году в городе всего 65%. То есть получается, что в какие-то моменты некоторые отели остаются незагруженными. Мы посмотрим, как будет меняться загрузка, и поймем спрос. Надеюсь, новые построенные отели помогут повернуть спрос в сторону отелей от съемных квартир, — резюмировала Александра Юшутина.

Подводя итоги, можно отметить, что в столице Татарстана номер в ближайшие выходные в хорошем трехзвездочном отеле можно снять от 5,2 тыс. рублей. Бронируя комнаты в четырех-пятизвездочных комплексах, постояльцы готовы переплатить за хороший вид из окна, возможность посещения бассейна или тренажерного зала.

Спрос на отели в Казани в большей степени зависит от времени года. Как рассказала Александра Юшутина "Реальному времени", 35% гостиниц столицы республики в течение года сталкиваются с нехваткой клиентов из-за того, что часть туристов выбирают посуточную аренду квартир на срок поездки.