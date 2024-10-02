Турпоезд «Зимняя сказка» возобновит курсирование с 22 ноября

Туристический поезд "Зимняя сказка" возобновит курсирование по маршруту Москва - Великий Устюг - Кострома - Москва с 22 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

"Туристический поезд "Зимняя сказка" возобновляет курсирование и обещает создать для путешественников по-настоящему волшебную атмосферу приближающихся новогодних праздников. В гости к Деду Морозу и Снегурочке по маршруту Москва - Великий Устюг - Кострома - Москва можно будет отправиться 22 и 29 ноября, а также 6 декабря", - сказано в сообщении.

Путешественники смогут увидеть вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, где можно пройти по "Тропе сказок", а также рассказать о своих желаниях и поучаствовать в развлекательной интерактивной программе. Помимо этого в рамках поездки пассажиры смогут посетить волшебный терем Снегурочки в Костроме, исторический центр города и старинные Торговые ряды, а также "колыбель династии Романовых" - Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, который царская семья почитала как фамильную святыню.