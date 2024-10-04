Путешественники покорили высочайшую гору Хабаровского края

Они побывали на самом севере региона и поднялись на гору Берилл, которая является частью хребта Сунтар-Хаята. Любители приключений из Комсомольска-на-Амуре поднялись на самую высокую гору Хабаровского края. Им удалось, преодолев огромное расстояние, добраться до самой северной части региона и совершить восхождение на гору Берилл, являющуюся частью знаменитого хребта Сунтар-Хаята, сообщает корреспондент портала PROkhab.ru.

Такое пешее путешествие было осуществлено в рамках конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», который проводится уже второй год подряд по инициативе полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. До 30 декабря текущего года каждый желающий может отправиться в любое путешествие по Дальнему Востоку и отправить заявку на конкурс, приложив к ней небольшой фильм о пройденном маршруте. Длительность фильма должна быть не более 8 минут. Отправлять заявки нужно на сайт путешественникдв.рф.

Одними из участников этого конкурса стали жители Комсомольска-на-Амуре Виктор Решетников, Юрий Воронко и Дмитрий Матюхин. Объединившись в группу, они отправились из Охотска до села Арка Охотского округа, который является самым северным населенным пунктом региона, а оттуда путешественники прошли около 250 километров на моторных лодках по реке Охота и еще порядка 100 километров прошли пешком, добравшись до горы Берилл. По пути туристы прошли уникальное место — бифуркацию реки Делькю, в котором она делится на два русла, одно из которых течет в Тихий океан, а другое — в Северный ледовитый океан.

Во время путешествия участникам конкурса пришлось преодолевать вброд большое количество рек и болот, переходить через наледи, участки каменистых осыпей и заросли кедрового стланника. А кульминацией их похода стал подъем на гору Берилл, которая является самой высокой вершиной Хабаровского края. По пути искатели приключений встретили 28 медведей, один из которых напал на них. За время экспедиции каждый ее участник сбросил от 7 до 10 килограмм. Также во время похода его участники встречали оленеводов, живущих вдали от цивилизации, и проходили мимо метеостанции Уега, на которой работают два метеоролога.