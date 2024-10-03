Екатеринбург сместит акцент туризма с горнозаводского прошлого на технологии будущего в ходе сотрудничества с Российским союзом туриндустрии. Мэр города Алексей Орлов и президент союза Илья Уманский подписали соответствующее соглашение, которое обещает новые перспективы для развития туристической отрасли. Об этом глава уральской столицы сообщил на своем ТГ-канале.

По словам Орлова, такое сотрудничество станет важным шагом к привлечению инвестиций, улучшению инфраструктуры и реализации масштабных мероприятий для жителей и гостей города. Главной целью является создание новых рабочих мест и развитие культурного потенциала уральской столицы.

Екатеринбурга как города креативной молодёжи и высоких технологий», — подчеркнул мэр.

В рамках нового направления также будут развиваться образовательный туризм и культурно-познавательные программы.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, как Екатеринбург прорекламировали на туристическом форуме «Путешествуй!», откуда глава города Алексей Орлов вернулся с хорошими новостями.