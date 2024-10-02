Геленджик посетили более четырех миллионов туристов

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что с начала 2024 года курорт принял 4 миллиона 93 тысячи 797 туристов, что является рекордом за последние три года. Об этом он сообщил в своем тг-канале.

© Poslednie-novosti.com

Для привлечения гостей на новогодние праздники местные санатории и здравницы готовят увлекательные программы. Богодистов призвал туристов насладиться спокойным отдыхом на природе и красотой курорта.

На фоне этого, россияне планируют снимать жилье у моря и в столичных регионах. В октябре загрузка объектов размещения на черноморских курортах Краснодарского края составила 63%, а бронирование на ноябрь — 43%.

Сочи, Анапа и Геленджик стали самыми популярными направлениями в бархатный сезон. По итогам минувшего лета турпоток в Краснодарском крае достиг 10,5 миллиона человек.