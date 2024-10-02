В историческом здании во Владикавказе разместят кофейню

Во Владикавказе завершаются работы по реконструкции исторического здания, в котором в начале ХХ века располагались мастерские оружейного мастера Омара Османова. Теперь в нем откроется сетевая кофейня.

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«В 2022-м здание закрыли на реставрацию. Полностью обновили фасад, сейчас идет ремонт внутри. И вот уже через месяц-два уютное пространство заполнит аромат кофе. По замыслу авторов, сюда вернется атмосфера мастерской», — сообщается в телеграм-канале Кавказ.РФ.

Как уточнили в институте развития, в обновленном здании, которое имеет статус объекта культурного наследия России, будет открыта кофейня сети Balance Coffee. В интерьере планируется использовать лаконичную мебель в светлых тонах, металлические и деревянные детали, а также светильники, которые по задумке дизайнеров должны отсылать к столярной мастерской.

Оружейный мастер Омар Османов родился в селе Кази-Кумух (современное село Кумух в Дагестане) в 1850 году. На рубеже веков он переехал во Владикавказ, где открыл мастерские на углу улиц Краснорядской и Вревской (современные улицы Гаппо Баева и Армянская). Почти до середины XX века в здании продолжали работать кузнецы и ремесленники, которые изготавливали стальное холодное оружие и украшения. В 1940-х здание было продано и переоборудовано под торговое помещение.