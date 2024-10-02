Чем заняться на горном курорте «Армхи»

Менделеев, Калинин… и Гоша

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи» расположен в Джейрахском ущелье горной Ингушетии, на северном склоне Главного Кавказского хребта на высоте от 1250 до 1500 метров над уровнем моря. При строительстве курорта главная ставка делалась на климатотерапию, чистейший ионизированный воздух, смешанные и хвойные леса, множество целебных источников, богатых всеми минералами таблицы Менделеева. Кстати, Дмитрий Иванович бывал в этих краях в далеком 1880 году и останавливался в селениях рядом с территорией будущего курорта. В память об этом событии местной достопримечательности — Фуртоугскому водопаду — присвоено имя великого химика.

Официальной датой открытия здравницы считается июнь 1928 года, однако имеются сведения, что еще в 1926 году здесь были построены пансионаты, где поправляли здоровье шахтеры из угольных регионов страны и пациенты с легочными заболеваниями. Дело в том, что в Джейрахском районе много сосновых лесов, а в период цветения сосна обильно выделяет пыльцу, содержащую витамины, аминокислоты и антиоксиданты. Этот химический набор благотворно влияет на дыхательную систему, способствует повышению иммунитета, оказывает противовоспалительное действие и замедляет процесс старения.

Для тех, кто любит разбираться в топонимике, поясним, что Армхи — это название реки, на берегу которой располагается здравница, рядом находится одноименное село. Слово «Армхи», скорее всего, — искаженное «амар хи», что по-ингушски означает «река (вода) из озера (водоема)».

Историю курорта связывают с именем председателя ЦИК СССР Михаила Калинина, для которого тут построили дачу. Отдыхал ли «всесоюзный староста» в «Армхи», история умалчивает, но здание сохранялось до конца прошлого века. Доподлинно известно, что в конце 60-х в этом доме классик ингушской литературы Идрис Базоркин написал свой главный роман «Из тьмы веков» и что примерно в этот же период на даче отдыхал народный артист СССР Алексей Баталов, прославленный Гоша из фильма «Москва слезам не верит».

Новая жизнь старого курорта

За свою вековую историю курорт многократно перестраивался, переименовывался, приходил в упадок и возрождался. Новая жизнь «Армхи» началась в 1998 году: на месте разрушенных корпусов возвели современное здание. А в 2012 году «Армхи» получил статус горнолыжного курорта — на территории комплекса появились трасса длиной в 1200 метров и 600-метровая кресельная канатная дорога.

Сегодня «Армхи» — это горноклиматический санаторий всесезонного типа. К услугам туристов отель «Армхи», гостиница «Чайка», апарт-отель «Берд» и гостиница «Терк» — всего 185 номеров различных категорий: стандартные и номера семейного типа, президентские апартаменты для премиального отдыха, апартаменты квартирного типа и номера категории «комфорт». Кроме того, на территории санатория имеются 25 гостевых домов-коттеджей. Есть и так называемые домики-баньки, и площадки для проведения выставок, конференций и корпоративных мероприятий.

Для тела и души

Кроме отдыха и «сосновой терапии» «Армхи» предлагает санаторное лечение в медицинском центре, который сами сотрудники называют «центром терапии души и тела». В стандартный пакет входит консультация терапевта, массаж, физиотерапия. Отдыхающие могут выбирать и другие услуги для оздоровления и релакса: кедровую бочку, гидромассаж, фитотерапию и т. п. Для всех процедур используется местное сырье: родниковая вода, сама по себе обладающая целительными свойствами, сухоцветы и травы со здешних альпийских лугов.

В медицинском центре работают профессиональные врачи — остеопаты, телесные и йога-терапевты. Клиника оснащена качественным оборудованием для физиотерапии и бальнеопроцедур: есть гидромассажный душ, подводный душ-массаж, душ Шарко и Виши — все на минеральной воде. Медцентр проводит также реабилитацию опорно-двигательной системы и лечение бронхо-легочной системы. В перспективе клиника собирается запустить программы антивозрастной медицины и детокса.

С лыжной трассы — в бассейн

Зимой в «Армхи» можно покататься на горных лыжах, сноуборде и ватрушках — а потом поплавать в открытом бассейне с подогревом, он находится при гостинице «Чайка». Есть и крытый бассейн «Дельфин», вода в обоих родниковая. Кстати, таких высокогорных бассейнов на Северном Кавказе больше нет, поэтому в «Армхи» постоянно проходят тренировочные сборы пловцов со всей страны: доказано, что после тренировок в условиях высокогорья спортсмены существенно улучшают свои результаты на равнине.

Для летних активностей есть веревочный парк двух уровней сложности, тюбинговая горка, страйкбольный и лучный тиры, бадминтон, а для детей — батут и качели. Круглый год можно кататься на канатке, квадроциклах и наслаждаться конными прогулками. Если оказались на курорте в нужное время, можно принять участие в веломарафоне или в забеге — такие соревнования часто проводятся на базе «Армхи». Последний забег-марафон, который прошел здесь 21−22 сентября, собрал около 300 участников из 70 городов России.

Экскурсии к башням Джейраха

В первые дни отдыха в «Армхи» достаточно просто осматриваться вокруг: горные пейзажи завораживают, открываясь по-новому в разное время суток. А когда захочется свежих впечатлений, можно обратиться в экскурсионное бюро курорта. Чаще всего туристы выбирают поездки к замковому комплексу Вовнушки и к древнему храму Тхаба-Ерды, к старинным башенным городам Эрзи, Таргим и Эгикал, составлявшим некогда знаменитое ингушское Троеградие.

Популярны также пешие прогулки к природным памятникам — Ляжгинскому и Фуртоугскому водопадам. Особо выносливые могут подняться на священную для ингушей Столовую гору — Мят-Лоам (инг. «Гора отчизны») и посетить святилище Мят-Сели, где в день летнего солнцестояния предки ингушей проводили обряд жертвоприношения. Туристам нравится также автомаршрут на равнину — через город Магас к Мемориалу памяти и славы в Назрани.

Высокая кухня

При гостиницах «Армхи» и «Чайка» имеются кафе, кроме того, на территории курорта есть кофейня «Сигале» (инг. «Небо») и ресторан «Эрзи» (инг. «Орел»). Ресторан расположен на высоте 1500 метров, до него можно добраться по канатной дороге либо по «Лестнице здоровья», преодолев около 1800 ступеней.

Кормят в Ингушетии вкусно и сытно. Особым спросом у туристов пользуется чапильг (традиционная ингушская лепешка с творогом или картошкой), сискал кодар (кукурузный хлеб и горячее топленое масло с творогом).

Из мясных блюд популярны говяжьи стейки, шашлык и, конечно, дулх халтам берх — отварное мясо с галушками и картофельным или чесночным соусом. На десерт можно заказать мерз дуг (сладкий рис с изюмом и топленым маслом), а к чаю — горный мед и варенье из грецких орехов, кизила, облепихи, земляники, растущих здесь повсюду.

Ароматный чай тоже «доморощенный», заваривают все, чем богата местная флора: мяту, душицу, зверобой, чабрец, рододендрон и ту же облепиху. Мед — это отдельная тема. В окрестностях курорта весной и летом стоят многочисленные пасеки: на цветение липы и разнотравья сюда везут свои ульи пчеловоды всей республики, и мед здесь особенно целебный.

Планы и перспективы

Уже сейчас курорт «Армхи» ежегодно принимает более 20 тысяч туристов и на основе отзывов в Яндексе признан локацией с самым высоким рейтингом. Перспективы здравницы связаны с инвестпроектом, реализуемым «Кавказ.РФ» совместно с Минэкономразвития, правительством Ингушетии и частными инвесторами. Пока ведутся проектные работы, но свое 100-летие курорт собирается встретить с обновленной горнолыжной инфраструктурой. На первом этапе двухкресельная канатная дорога будет заменена на четырехкресельную, протяженность трасс с новой системой искусственного оснежения будет увеличена почти до 4 километров, а в дальнейшем — до 10 километров.

В концепции развития предусмотрено также строительство горного экстрим-парка, двух бальнеологических комплексов категории от трех до пяти звезд, всесезонного бассейнового комплекса на тысячу посещений в сутки, 44 гостевых домов и вилл почти на 900 номеров, новых кафе и ресторанов с национальной кухней, кинотеатра, экотроп, кемпингов, концертного зала и интерактивного музея. По расчетам «Кавказ.РФ», бесспорные преимущества курорта — близость от аэропортов, целебные источники и хвойные леса, возможности для горного отдыха — в совокупности с масштабной реорганизацией приведут к тому, что к 2035 году «Армхи» сможет принимать 180 тысяч туристов в год.