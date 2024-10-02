На Кольском Заполярье хотят ввести туристический налог

В Кольском Заполярье в ЗАТО Александровск предложили ввести туристический сбор. Соответствующий проект решения Совета депутатов размещен на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Определить налоговые ставки по налогу в следующих размерах: 2025 год – 1 % от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки», – говорится в сообщении.

В 2026 году речь будет идти о 2 % от стоимости проживания, в 2027 – 3 %, в 2028 – 4 %, в 2029 – 5 %. Напомним, что в ЗАТО Александровск входят несколько населенных пунктов: Полярный, Гаджиево, Снежногорск, Оленья Губа, а также Кувшинская Салма и Сайда Губа. Чтобы туда попасть нужно оформить пропуск. Это можно сделать, обратившись к туроператорам.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, введут ли туристический сбор в Мурманской области.